2017-01-01 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مفحط متهور يطيح بمتجمهرين أعلى سيارة شاهد.. مفحط متهور يطيح بمتجمهرين أعلى سيارة 2017/01/01 الساعة 1:52 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 845 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. غرق سيارة أمام أصحابها في طريقهم للاحتفال برأس السنة تيوب المواطن شاهد.. مفحط متهور يطيح بمتجمهرين أعلى سيارة مشهد مروع.. عامل يحترق في محطة بترول شاهد.. ضبع يسرق الطعام من الفهد شاهد.. محاولات لتسجيل أرقام قياسية انتهت بكوارث مروعة مشهد مروع.. شاحنة تدهس رجلاً يعبر الطريق عمداً غرائب رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية فيسبوك تكنولوجيا ملايين الهواتف تودّع واتساب مع انطلاقة العام الجديد أسوس تطلق هاتفاً جديداً بنظام أندرويد نوجا وبطارية عملاقة شركة صينية تخطط لاستبدال البشر في مصانعها بالآلات 3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017 ثغرة أمنية تثير هلع مستخدمي “آيفون” -