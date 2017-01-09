2017-01-09 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مقطع مرعب لحادث دهس متعمد شاهد.. مقطع مرعب لحادث دهس متعمد 2017/01/09 الساعة 8:45 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2170 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. جريمة قتل مروعة داخل مطعم تيوب المواطن شاهد.. مقطع مرعب لحادث دهس متعمد شاهد.. جريمة قتل مروعة داخل مطعم شاهد.. حيوان بري يهاجم سائقاً فيقتله بالرصاص شاهد.. مشاجرة تتحول لجريمة قتل مروعة شاهد.. خلاف مروري يتحول لكارثة ودهس على الطريق غرائب لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! امرأة تحوّل سيارتها إلى زورقٍ للهرب من الشرطة شركة أمريكية تبني ملاجئ تحسباً لدمار الأرض ! لص يسرق مجوهرات بـ 5,5 ملايين يورو فيسبوك تكنولوجيا كيف ستستفيد جوجل من الاستحواذ على Limes Audio؟ سماعات جديدة من شاومي بميزة قوية وسعر غير متوقع جوجل تستعد لشراء SoundCloud بـ 500 مليون دولار توقعات ببيع 80 مليون هاتف آيفون 8 نهاية 2017 استخدم فيس بوك للدخول مجانا إلى الإنترنت.. إليك الطريقة -