شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة عن اللحظات الأخيرة للإرهابيّين الصيعري والصاعدي

المواطن – الرياض

روى مواطن من حي الياسمين، في الرياض، تفاصيل اللحظات التي مرّا بها الإرهابيان الصيعري والصاعدي، بجوار بيته، في أثناء مراقبته للعملية من نافذة المنزل.

وكشفت وزارة الداخلية مساء اليوم، السبت، عن رصدها وجود المطلوب الخطر “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” مختبئًا بمنزلٍ بحي الياسمين، في الرياض.

كما أضافت الداخلية، على لسان متحدّثها، أن المطلوب كان معه آخر يدعى “طلال بن سمران الصاعدي”، وهو سعودي الجنسية، موضحًا أن المطلوبين اتّخذا من ذلك المنزل وكرًا إرهابيًا لتصنيع المواد المتفجّرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

فيما تابع متحدّث الداخلية أنهما بادرا بإطلاق النار بشكلٍ كثيف على رجال الأمن لمحاولة الهرب من الموقع -خاصةً أنهما يرتديان أحزمة ناسفة- ليتم الرد عليهما، وقتلهما، وإصابة أحد رجال الأمن بإصابةٍ طفيفة، حيث نُقِل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة.

وأردف أنه ضُبِط حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلّية التصنيع، وحوضان صغيران بهما مواد -يُشتبه بأن تكون كيميائية- تُستخدم لتصنيع المواد المتفجّرة.