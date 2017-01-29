همس إبنة مرابط في #الحد_الجنوبي أبهرت الجميع برسوماتها وحديثها بثلاث لغات

المواطن- حسان الصالحي - تصوير : فارس طيران

جذبت الفنانة التشكيلية، همس محمد آل قاسم، مساء اليوم، زوّار شارع الشهداء، بمحايل عسير، برسوماتها المتميزة، فضلًا عن تحدّثها اللغة الهندية واليابانية.

وشهد القسم المخصّص بشارع الشهداء للفنانين التشكيليّين كثافة من الزوّار ومرتادي الشارع، في حين توافدت أعداد كبيرة لمعرض الفنانة همس التي أبهرت الزوّار برسوماتها وحديثها باللغتين الهندية واليابانية.

وأوضحت “همس”، لـ “المواطن“، أنها حضرت من منطقة جازان بناءً على رغبة والدها -أحد المشاركين في عاصفة الحزم على الحد الجنوبي- الذي فضّل أن تكون ابنته مشاركة برسوماتها في شارع الشهداء.

ولفتت الفنانة “همس”، في حديثها، إلى أنها تتحدث اللغة الهندية واليابانية، مؤكدةً على أنها لا تواجه أي صعوبة في تحدّثها باللغتين.

وبيّنت أن رسوماتها جذبت زوّار شارع الشهداء منذ اللحظات الأولى من عرضها على الجدار المخصّص للفنانين التشكيليّين بالشارع.