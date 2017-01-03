شاهد.. نجاة سائق دراجة بعد حادث سير

شاهد.. نجاة سائق دراجة بعد حادث سير

2017/01/03
الساعة 1:09 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سائق حادث


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