شاهد.. نمر يقتحم منزلًا ويصيب 20 شخصًا أثناء هروبه

شاهد.. نمر يقتحم منزلًا ويصيب 20 شخصًا أثناء هروبه

2017/01/03
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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نمر يقتحم منزل


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