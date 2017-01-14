شاهد.. هتافات محبة للملك باللغة الماليزية بأحد الفنادق القريبة من الحرم

المواطن - مكة المكرمة

سطر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة من مملكة ماليزيا صورة من صور الوفاء وردّ الجميل قبل مغادرتهم إلى بلادهم، وذلك عقب مشاركتهم في برنامج الاستضافة للعمرة، حيث ارتجّت جنبات فندق الماريوت، الذي يطل على الحرم بمكة المكرمة، بهتافات شكر الملك سلمان باللغة الماليزية، وتوافد معها بعض العاملين والساكنين بالفندق لتصوير المشهد الذي نال إعجاب الجميع.

ويشار إلى أن المجموعة الأولى ممّن تمّت استضافتهم في البرنامج، للعام الجاري 1438هـ، بلغ عددهم (220) معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (15) دولة، آسيوية وإفريقية، قد وصلوا إلى مكة المكرمة قبل عدة أيام عقب زيارتهم للمسجد النبوي، وزيارة الأماكن التاريخية ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان ين عبد العزيز آل سعود، للعمرة والزيارة، وبإشرافٍ ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج.

ويحظى البرنامج بإشادةٍ واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث يشارك فيه النخب، والعلماء، والمؤثّرين في العالم الإسلامي بهدف توحيد الصف الإسلامي، وتبادل الخبرات بين العاملين في الدعوة ومختلف المؤسسات التي تخدم الإسلام والمسلمين في العالم.