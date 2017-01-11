شاهد.. هذا الفيديو أطاح بمفحط “شيفروليه” الرياض

المواطن - الرياض

واصل مرور الرياض، عبر شعبة السير، ممثّلة بقسم البحث والتحرّي، متابعة مواقع التفحيط بشوراع وطرق الرياض، ورصد مقاطع الفيديو المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتعرّف على الأشخاص المطلوبين، حيث تم القبض على قائد السيارة (شيفروليه كروز)، وهو سعودي، بالعقد الثاني من عمره، الذي ظهر له مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط على طريق العروبة بعدما قام بنزع الصدام الخلفي ولوحات المركبة، مسببًا الخوف والذعر للآمنين على الطريق.

وتم توقيف المفحط تمهيدًا للتحقيق معه، وعرضه بعد ذلك على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الحكم الخاص به الذي يقضي بإيقافه المدة المستحقّة، مع تحرير المخالفات المرصودة عليه.

وحذّرت الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف، وتحقق الهدف المنشود، ألا وهو السلامة العامة للجميع.