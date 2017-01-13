شاهد.. هكذا سرق شاب سماعات مسجد في الرياض

شاهد.. هكذا سرق شاب سماعات مسجد في الرياض

2017/01/13
الساعة 8:56 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, تيوب المواطن, حصاد اليوم
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شاب يسرق سمعات مسجد


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