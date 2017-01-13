شاهد.. والدة الطفلة المعنفة دارين تكشف تفاصيل جديدة

المواطن - الرياض

تفاصيل جديدة كشفتها والدة الطفلة المعنفة، “دارين”.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو الإخبارية” الذي تعرضه قناة “الإخبارية”، إن “لدي تقارير طبية وإثباتات بتعنيف زوجي لي، وبعد إنجاب دارين بأسبوع أخذ البنت بالقوة وكان يعنفها وعمرها أسبوع واحد فقط”.

وتابعت: “والد طفلتي أرسل لي فيديوهات يهددني فيها بقتل ابنتي أو رجوعي إليه، وهناك تفاعل مشكور بعد انتشار مقاطع التعنيف”، مشددة على أن مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طمأنوها أن طفلتها في أيدٍ أمينة، وشاكرة الوزارة لإنقاذها طفلتها دارين.