شاهد.. والدة مهاجم مطار فلوريدا: كان يحمي بلاده

المواطن - وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالدة “ستيبان سانتياغو” المهاجم الذي أطلق النار في منطقة استلام الحقائب في مطار “فورت لودرديل” الدولي بفلوريدا، الجمعة الماضية، متسببًا في مقتل 5 أشخاص، إضافةً إلى إصابة 8 على الأقل، حيث توسّلت إلى السلطات الأمريكية ألّا يقوموا بإعدام ابنها.

وقالت “إليزابيث سانتياغو” (56 عامًا)، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنها بالكاد تعرّفت على ذلك الشخص الذي أمطر المسافرين برصاصه، مطالبةً المدّعي العام الفيدرالي بألّا يطالب بإعدام ابنها، حيث إنه يعاني من مرضٍ نفسي.

وصرّحت قائلةً: “هو يعاني من مشاكل عقلية، ويحتاج للعلاج المناسب.. الإعدام ليس هو الحل لمشاكله.. هو مواطن أمريكي كان يحمي بلاده، ويجب أن يخضع لمحاكمةٍ عادلة”.