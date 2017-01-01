شاهد وشهيد في جامعة الجوف لتعريف الأجيال بشخصية الملك فيصل

المواطن- متعب النماصي – الجوف

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، تستضيف الجامعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٥ / ٤ / ١٤٣٨هـ معرض الملك فيصل (شاهد وشهيد)، الذي يبرز تفاصيل حياة الملك فيصل رحمه الله ومسيرته المليئة بالمواقف التاريخية والمبادرات المؤثرة بمستوى الوطن والمنطقة والعالم، ومن خلال الصور المعبرة والأفلام الوثائقية يقدم المعرض أبرز مواقف الملك فيصل السياسية تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.

ويهدف المعرض إلى تعريف الأجيال بشخصية الملك فيصل باعتباره نموذجًا للقائد التاريخي، الذي لن ينسى العالم مواقفه وخطبه ومبادراته التي أثّرت في العالم خلال تلك الفترة من التاريخ.

وقال مدير جامعة الجوف إسماعيل بن محمد البشري: “إن استضافة جامعة الجوف للمعرض تعد شرفًا كبيرًا حظيت به، حيث يتناول المعرض سيرة ملك مظفّر قاد بلاده بحكمة وشجاعة، وكان لمواقفه التاريخية تأثيرًا مفصليًّا وعميقًا في مختلف القضايا ذلك الوقت، بالإضافة لدوره الكبير في إرساء دعائم وحدة الوطن وتنميته وتطويره في مختلف المجالات، ومنها التعليم الذي حظي برعاية خاصة من الملك فيصل رحمه الله وشهد نهضة وتطورًا ملحوظًا خلال عهده رحمه الله، ولا أحد يجهل دور الفيصل في مجال التعليم العالي وانطلاقته في مرحلة مهمة من مراحل التنمية في بلادنا”.

ورفع البشري شكره الوافر لصاحب الملكي الأمير فهد بن بدر أمير منطقة الجوف على رعايته الكريمة للمعرض وتشريفه حفل الافتتاح.

كما رفع شكره الخالص لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والمشرف العام على المعرض على منح الجامعة فرصة استضافة المعرض في نسخته الحالية، معتبرًا هذه الاستضافة واجبًا على الجامعة، حيث تسلط من خلالها الضوء على شخصية تاريخية عظيمة، وتوفر الفرصة لأهالي المنطقة وأجيالها بالاطلاع والتعرف على جميع جوانب سيرة الفيصل.

المعرض الذي سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء ٥ / ٤ / ١٤٣٨هـ، يستمر لمدة شهر كامل وستكون الزيارة متاحة لجميع أفراد المجتمع طيلة أيام المعرض على النحو التالي:

١/ تبدأ زيارة المعرض اعتبارًا من الفترة المسائيّة من يوم الثلاثاء ٥ / ٤ / ١٤٣٨هـ.

٢/ تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا.

٣/ تبدأ الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

٤/ سيتم تخصيص الفترة الصباحية من الأسبوع الأول والثالث للرجال.

٥/ سيتم تخصص الفترة الصباحية من الأسبوع الثاني والرابع للنساء.

٦/ الفترة المسائية يوميًّا ستكون الزيارة فيها متاحة لجميع أفراد المجتمع والعائلات.

وأكدت الجامعة أنها تتشرف بجود المعرض في جنباتها، تدعو جميع شرائح المجتمع لزيارته والتعرف على حياة وسمات ومواقف ومقتنيات الملك الفيصل، مطالبة جميع منسوبيها ومنسوباتها لزيارة المعرض واستثمار هذه الفرصة بالاطلاع على سيرة ومسيرة الملك فيصل بن عبد العزيز.



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