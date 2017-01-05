شاهد.. 3 شباب يسرقون حقيبة سيدة في الخبر

المواطن – الخبر
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مقطع فيديو، لسرقة سيدة وهي تخرج من أحد الأسواق في الخبر.
وبيّن مقطع الفيديو، لحظة خطف حقيبة المرأة على يد 3 شباب، بعد أن خرجت من أحد الأسواق التجارية بحي البابونية بالخبر.
المواطن – الخبر
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مقطع فيديو، لسرقة سيدة وهي تخرج من أحد الأسواق في الخبر.
وبيّن مقطع الفيديو، لحظة خطف حقيبة المرأة على يد 3 شباب، بعد أن خرجت من أحد الأسواق التجارية بحي البابونية بالخبر.
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