شاهد.. 3 شباب يسرقون حقيبة سيدة في الخبر

المواطن – الخبر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مقطع فيديو، لسرقة سيدة وهي تخرج من أحد الأسواق في الخبر.

وبيّن مقطع الفيديو، لحظة خطف حقيبة المرأة على يد 3 شباب، بعد أن خرجت من أحد الأسواق التجارية بحي البابونية بالخبر.