شاهد.. 3 كوارث إنسانية في “يوم بلا رحمة”.. الأول صدمة!

المواطن - عبد الرحمن دياب

يومٌ بلا رحمة.. أو تحديدًا، هو شاهد على قلوبٍ بلا رحمة، حيث شهد حوادث عدة هي الأغرب، سواء من أب يعذّب ابنته، أو طفل يركل والدته، أو حتى أم تربط ابنها في عمودٍ كهربائي لعقابه، ليكون اليوم شاهدًا على وقائع تجعل التساؤل هو: “أين ذهبت الإنسانية”؟!

والحادث الأول يقشعر له الأبدان، فبدلًا من أن يكون الأب مثالًا للحنان، أصبح جزّارًا يُعذّب ابنته الصغيرة انتقامًا من أمّها، ليدهس الرحمة بقدمه وهو يعذّب فلذة كبده التي لم تتجاوز 5 أشهر، بل إنه أرسل مقاطع الفيديو الخاصة بالتعذيب إلى والدتها، لتتدخّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتستلم الطفلة بعد استغاثة أمّها، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.



أما الحادث الثاني، فعلى النقيض، فبدلًا من أن يُقبّل الابن يد أمه، ركلها.. نعم، بل 5 مرات، والسبب أنها منعته من اللعب بالهاتف الجوّال، والحادث لم يقع في المملكة، ولكن الإنسانية لا حدود لها، ليشعل المقطع وسائل التواصل الاجتماعي، ويضرب المشاهدون كفًا على كف، ويتساءلون: “ماذا سيفعل بها عندما يكبر؟!”.

والثالث، هو حادث ليس بقسوة الأول والثاني، ولكنه يأتي أيضًا ضمن “يوم بلا رحمة”، حيث ربطت أم ابنها في عمودٍ كهربائي لتعاقبه، وهي لا تعلم أن هذا الفعل معدوم الرحمة قد يجعله معقدًا نفسيًا في الكبر، وهو ما حذّر منه علماء الطب النفسي، ولكن يبدو أن بعضهم يفعل دون أن يفكّر في العواقب.