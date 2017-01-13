شاومي: هذه خطتنا في 2017

المواطن - وكالات

قال لي جون، المؤسس المشارك لشركة شاومي، إن الشركة تخطط لبيع 14.47 مليار دولار على مدار العام الجاري.

ولفت في الاجتماع السنوي إلى أن الهدف من وراء ذلك هو هبوط شركة شاومي من ترتيب أكبر بائعي الهواتف الذكية؛ بسبب عملها الأخير في إعادة صياغة وهيكلة أعمالها من جديد، لافتا إلى أن “أسوأ الأمور قد انتهت”.

وكشف عن أنه من المخطط افتتاح 200 متجر مي هوم في 2017، على أن يصل مجموع متاجر الشركة نحو 1000 متجر في السنوات الثلاث المقبلة. بالتأكيد هذه الخطة جيدة، خاصة عند معرفة أن حسابات التجارة الإلكترونية في سوق الهواتف الذكية لا تشغل في الصين سوى 20% فقط.