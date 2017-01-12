شبكة السنة النبوية تُفرد باباً للأحاديث القدسية الصحيحة والموضوعة

المواطن – سعيد آل هطلاء – الرياض

أفردت شبكة السنة النبوية وعلومها باباً على موقعها الإلكتروني لبيان الأحاديث القدسية الصحيحة والضعيفة والموضوعة .

وقال المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير إن الموقع أفرد باباً للأحاديث القدسية الصحيحة وهي من حيث المعنى من عند الله تعالى ومن حيث اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث تم في هذا الباب التعريف بالحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن وأقسام الحديث القدسي من حيث الثبوت والمؤلفات في الأحاديث القدسية .

كما تم وضع باب في الموقع للأحاديث القدسية الضعيفة والموضوعة والمقصود بها الأحاديث المردودة عموماً، والمتمثلة في الحديث القدسي الضعيف والشاذ والمنكر والموضوع .

ودعا الدكتور فالح الجميع للاستفادة من باب الأحاديث القدسية ليتعرفوا على الأحاديث القدسية فلها مكانتها في السنة النبوية وكذلك لكي لا يقعوا في خطأ نشر بعض الأحاديث القدسية الضعيفة والموضوعة .

الجدير بالذكر أن موقع شبكة السنة النبوية هو أول موقع مختص بالسنة النبوية وعلومها ويقدم العديد من الخدمات في مجال السنة النبوية وعلومها المختلفة ونشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن الدخول على الموقع والاستفادة منه من خلال رابط الشبكة على الإنترنت (هنا) .