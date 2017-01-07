شركة أمريكية تبني ملاجئ تحسباً لدمار الأرض !

المواطن – نت



تعكف شركة أمريكية على تطوير ملاجئ أطلقت عليها اسم XPoint، والمصممة لأولئك الذين يخشون من دمار كوكب الأرض، أو يشعرون باقتراب كارثة طبيعية أو نووية ولا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك، وستبنى هذه المستوطنات أو الخنادق على بعد تسعة أميال من جنوب غرب ولاية ساوث داكوتا، بعيداً عن الأهداف النووية، إذ سيتم إنشاء نحو 575 مخبأ، يتيح كل منها الفرصة لعدد يتراوح بين 10 و20 شخصاً للعيش والنوم براحة.

تبلغ سعة المخابئ نحو 26 قدماً وطولها 80 قدماً، ومزودة بمساحة كافية للحفاظ على الإمدادات لمدة 12 شهراً، لكن لم يتم الإعلان عن مصير الإمدادات بعد الـ12 شهراً.

وتتوافر المخابئ للإيجار لمدة 99 عاماً، بسعر 25 ألف دولار، بالإضافة إلى 1000 دولار رسوم الصيانة السنوية، لكن ستتوافر المخابئ بدون تركيب، وسيحتاج المستأجر لتركيب السباكة وأنظمة الترشيح الكهربائية والهواء الخاص به.

وتقول الشركة إن الحصول على بعض الإضافات لهذه الملاجئ بما في ذلك فتحة الهروب، والأسلاك الكهربائية وخزان الوقود، والسباكة وتنقية الهواء، يمكن أن يكلف ما بين 25 و 200 ألف دولار وهذا يتوقف على عدد المرافق التي يحتاجها كل شخص. لكن تقول الشركة إن جمع عدد من المؤمنين بالفكرة، يمكن أن يخفض سعر الاستئجار، إذ سيقسم بينهم، ليدفع كل شخص عدة آلاف فقط.