شركة صينية تخطط لاستبدال البشر في مصانعها بالآلات

المواطن – نت

تخطط شركة فوكسكون التايوانية الشهيرة المصنعة للأجهزة التكنولوجية المختلفة بما فيها هواتف أيفون، للاعتماد على الآلات بالكامل في مصنعها بالصين.

وتسعى الشركة لوضع خطة تقوم على الانتقال من العمالة البشرية إلى الآليات بشكل كامل على ثلاث مراحل مختلفة، وذلك وفقاً لما ذكره “داي جيا بنج” مدير لجنة تطوير تكنولوجيا الآلات بفوكسكون.

ووفقاً لما نشره موقع DigiTimes التايواني فإن الشركة ستقوم خلال المرحلة الأولى بالتركيز على الوظائف ذات مستوى الخطورة الكبير، أو تلك التي يرفض العمال العمل بها، فيما ستهدف المرحلة الثانية إلى الاهتمام برفع الكفاءة، وتقليل الاعتماد على الروبوتات الموجودة في العمل، أما المرحلة الثالثة، فستكون عبر الاعتماد على تشغيل المصانع بالكامل من خلال الآلات بدلاً من العنصر البشري.

وكانت شركة “فوكسكون” قد أعلنت العام الماضي أنها تسعى لاستبدال العمالة البشرية بالآلات في مصانعها بالصين بنسبة 30% بحلول عام 2020، على أن يتم تصنيع هذه الآلات من قبل فوكسكون نفسها، وسوف تحمل نفس اسم الشركة لتكون “Foxbots”، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة أن العمال في الشركة يعانون الكثير من الظروف القاسية، خاصة في مصانعها بالصين.