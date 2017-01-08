شفافية الداخلية حول الهالك طايع الصيعري تقطع الباب على المزايدين

المواطن – الرياض

أثارت الشفافية التي أعلنت بها وزارةُ الداخلية عن تفاصيل عملية حي الياسمين ردود فعل واسعة بين مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي.

وعبَّر المواطنون عن اشادتهم بإعلان وزارة الداخلية كافة التفاصيل حول الهالك طايع الصيعري، المبتعث الفاشل الذي أخفق في مهمته الدراسية والتحق بتنظيم داعش الإرهابي.

وأشاد المواطنون بيقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على متابعة مخططات الإرهابيين وكشفها في الوقت المناسب.

واعتبر المغردون أن الكشف عن أوكار داعش في قلب الرياض، وغيرها من المناطق السعودية، رغم ازدحامها الشديد تؤكد أن الأجهزة الأمنية على دراية كاملة بكل ما يخططه الدواعش ضد المملكة.

وكان طالع الصيعري قد قُتل إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن خلال مداهمة في حي “الياسمين” في الرياض، السبت، بعد حصول السلطات على معلومات دلّت على موقع منزله.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي: إن “هناك آخرين كانوا مبتعثين وتمكنت التنظيمات الإرهابية خاصة داعش من التأثير عليهم وتجنيدهم واستدراجهم لمناطق الصراع”.