شنايدرلين: أردت الاِستمرار مع مانشستر يونايتد.. ولكن !

شنايدرلين: أردت الاِستمرار مع مانشستر يونايتد.. ولكن !

2017/01/12
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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شنايدرلين
المواطن ـ محمد سلام
 أنهت إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي إجراءات انتقال لاعب مانشستر يونايتد، مورجان شنايدرلين، وذلك لمدة 4 سنوات ونصف مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه نادي إيفرتون بشكلٍ رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي مورجان شنايدرلين.

من جانبه، قال اللاعب بعد انضمامه لإيفرتون: “إيفرتون نادي كبير في إنجلترا، دائماً كنت أحب أجواء الملعب واللعب هنا، لا أستطيع الانتظار لارتداء قميص الفريق”.

وتابع: “أريد شكر جماهير مانشستر يونايتد على دعمهم لي خلال 18 شهراً الماضية، لقد أردت تقديم المزيد للنادي، إلا أن هنالك سبباً أحترمه منعني من ذلك”.


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