شهد .. طالبة تَزوَّج والدها بعد وفاة والدتها في السعودية فشنقت نفسها

المواطن – القاهرة

تعرضت طالبة مصرية بالصف الثاني الإعدادي لظروف نفسية سيئة بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، فلجأت إلى قتل نفسها شنقاً داخل غرفتها بإحدى قرى شمال مصر.

ووصلت “شهد” 13 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي جثة هامدة للمستشفى.

وبانتقال المحققين وسؤال خال المتوفاة، قرر تلقيه اتصالاً هاتفياً من والدته، يفيد بقيام المتوفاة المُقيمة وشقيقها الأصغر طرفها بالانتحار شنقاً داخل الشقة، وعلل قيامها بذلك لمرورها بحالة اكتئاب لوفاة والدتها منذ عشر سنوات إثر حادث تصادم بالسعودية، وإصابة شقيقها الأصغر بإعاقة ذهنية، وزواج والدها من أخرى، وإقامته خارج البلاد وعدم تواصله معها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.