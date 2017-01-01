شهود عيان يروون لحظات الرعب في ملهى إسطنبول

المواطن – نت

روى شهود عيان لحظات الرعب خلال الهجوم الذي تعرض له الملهى الليلي بإسطنبول والذي خلف 39 قتيلاً وعشرات الجرحى.

ونقلت صحيفة حريت التركية، عن شهود قولهم، إن هناك عدداً من المهاجمين وإنهم هتفوا باللغة العربية.

وقالت واحدة من رواد الملهى الليلي للصحيفة وتدعى شينم أويانيك: “كنا نمرح وفجأة بدأ كل الناس في الركض. قال لي زوجي: لا تخافي، وقفز فوقي ودهسني الناس وأصيب زوجي في ثلاثة أماكن”.

وأضافت: “تمكنت من الخروج. كان شيئاً فظيعاً”، ووصفت رؤية الناس ملطخين بالدماء وأشارت إلى وجود مهاجمين اثنين على الأقل فيما يبدو.

وكتب سيفا بويداس وهو لاعب كرة قدم تركي في حسابه على “تويتر”: “لم أشهد من أطلق النار لكن سمعت أصوات الرصاص والناس وهي تهرب. تدخلت الشرطة سريعاً.” حسب رويترز.

وأضاف: “كانت صديقتي ترتدي كعباً عالياً. حملتها وأخرجتها على ظهري”.

ونقلت صحيفة حريت عن محمد كوجارسلان صاحب ملهى رينا الليلي قوله، إن إجراءات أمنية اتخذت خلال الأيام العشرة الماضية بعد تقارير للمخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل.

وقال واصب شاهين حاكم إسطنبول للصحفيين في موقع الهجوم إن المهاجم أطلق النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل ملهى رينا الليلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل. وأشارت بعض التقارير إلى وجود عدد من المهاجمين.

وقال شاهين: “إرهابي بسلاح بعيد المدى نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية بإطلاق النار على الأبرياء الذين يحتفلون فحسب بالعام الجديد”.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن حوالي 500 إلى 600 شخص كانوا داخل الملهى الليلي فيما يبدو عندما وقع الهجوم في حوالي الساعة 1:15 صباحاً (2230 بتوقيت غرينتش). وقفز بعض المحتفلين في المياه هرباً من إطلاق النار وقامت الشرطة بإنقاذهم.

وشهدت إسطنبول أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان عدداً من الهجمات خلال العام الماضي وكان آخرها يوم 10 ديسمبر عندما انفجرت قنبلتان خارج استاد لكرة القدم مما أدى إلى مقتل 44 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عن هذا الهجوم.

وفي يونيو قتل نحو 45 شخصاً وأصيب المئات عندما نفذ متشددون يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم داعش هجوماً بالأسلحة والقنابل على مطار أتاتورك في إسطنبول.