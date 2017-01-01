صامطة بدون “أحوال”.. والبديل قطع 120 كيلو ذهابًا وعودةً

صامطة بدون “أحوال”.. والبديل قطع 120 كيلو ذهابًا وعودةً

2017/01/01
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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شعار الاحوال المدنية الجديد (1)

المواطن – عمر عريبي – جازان
يعاني أهالي محافظة صامطة والطوال ومراكز الموسم والقفل والسهي من عدم وجود فرع لإدارة الأحوال بصامطة، بعد أن تم إغلاق الفرع الوحيد وتحويل جميع أهالي المحافظتين والمراكز بقطع ١٢٠ كيلو ذهابًا وعودةً، من أجل المراجعة لتجديد واستخراج بطاقات الأحوال وتسجيل الوقوعات.

وطالب مشائخ وأهالي تلك المحافظتين والمراكز وزارة الداخلية بالنظر في وضعهم وسرعة التوجيه بافتتاح الفرع، حيث أكد الأهالي أنه تم استئجار مبنى منذ سنتين خلاف المبنى السابق بسبب وجوده في موقع داخل منطقة السوق، وأيضًا عدم وجود خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعجب الأهالي من مماطلة إدارة الأحوال في جازان وعدم افتتاحه، ولديهم إحصائية المحافظات الجنوبيّة التي تقدر بأكثر من ٢٥٠ ألف نسمة، ويحتاجون لفرع الأحوال بصامطة لإنهاء بعض الخدمات والإجراءات الخاصة بهم.


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