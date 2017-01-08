صحة حفر الباطن رداً على #اين_اختفي_مولود_صفوق: زوجته لم تلد

المواطن_نوف العايد_ حفر الباطن

نفت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن ما نُشر في عددٍ من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن اختفاء‏ جثة مولود بمستشفى الولادة والأطفال.

وقالت صحة حفر الباطن على لسان الناطق الإعلامي عبدالعزيز بن عبدالله العنزي في بيان، تلقت” المواطن” نسخة منه، إنه تم تشكيل لجنة للتحقق مما نُشر في بعض وسائل الإعلام وإظهار الحقائق بهدف عدم الاجتهاد ونشر أخبار مغلوطة، حيث تضمنت اللجنة رئيس قسم الولادة والأطفال بالمستشفى واستشاري نساء وولادة وأخصائي نساء وولادة وبقية الأقسام المهمة (الطوارئ والأشعة والمختبر والثلاجة).

وأضاف أنه تم عمل فحص سريري للزوجة وتحاليل مهمة للدم والرحم والأطراف لكشف أماكن المحاليل الوريدية وعلى محيط البطن وأشعة سونار للرحم، وكانت جميع النتائج تشير إلى عدم وجود حمل سابق أو ولادة سابقة ووضع الرحم طبيعي دون أي تغيير، ولا يوجد على الجلد أي أثار للتشققات أو علامات التمدد للبطن.

وتابع أنه من خلال مراجعة كافة السجلات الرسمية بالمستشفى اتضح أنه لا يوجد أي دخول وخروج للزوجة، أو تنويم أو دخول لغرف العمليات والولادة بالمستشفى؛ مما يؤكد أن الادعاء غير صحيح، مضيفاً أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لإكمال اللازم بعد ثبات أن البلاغ غير صحيح.

كما أكد العنزي أن عملية الدخول والخروج لمستشفى الولادة والأطفال وعمليات الولادة والإجهاض وخلافه خاضعة لنظام صارم وبرتوكول، يعمل للأم والجنين، مُطبق على أكمل وجه، ونسبة الخطأ به ضئيلة جداً، حيث يمر بمراحل عديدة ومترابطة تتيح للمستفيد ضمان حقوقه وكذلك تضمن للمستشفى سلامة الإجراء، مشدداً على تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها.

وكان فيديو لمواطن يُدعى صفوق الشمري من أهالي محافظة الباطن قد تضمن شكوى من أن جثة طفله الذي وُلِد متوفى قد اختفت.

وقال الشمري في الفيديو إنه راجع المستشفى لإنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة تمهيداً لدفنه؛ ليتفاجأ بعدم وجود بسجلات المستشفى حالة لطفل ولد متوفى في ذلك اليوم.