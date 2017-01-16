صحيفة أمريكية تفضح كذب الشرطة بخصوص مقتل المبتعث النهدي

المواطن - الرياض

فضحت صحيفة “ميلووكي جورنال سنتينل” الأمريكية كذب شرطة “مينوموني” الأمريكية بخصوص قضية مقتل المبتعث، حسين سعيد النهدي، الذي قُتل نهاية أكتوبر الماضي، بالولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الشرطة أعلنت، في الأيام الأولى، بعد تعرّض “النهدي” للاعتداء الذي أودى بحياته، أنه ليس لديهم من هو مشتبه به، لكن الشكوى الجنائية المقدّمة للمحكمة تظهر أنه جرى اتصال بين الشرطة والجاني، يومي 2 و3 نوفمبر الماضي، عندما اتصل المتهم بمحقّق شرطة “مينوموني” الذي كان يجري مقابلات مع أصدقائه وأسرته في ولاية مينيسوتا في تلك الأيام.

وكشفت الوثائق عن أن الجاني لديه سجل إجرامي منذ أن كان في سن المراهقة، حيث سبق وأن هدّد صديقته بشجّ وجهها حتى لا يرغب فيها أحد آخر، مع رغبته في الانتحار عبر تبادل إطلاق النار مع الشرطة عند منزلها.

ولكن لم توضّح الشكوى الجنائية المتعلّقة بمقتل “النهدي” من الذي بدأ في الشجار؟ وما سببه؟ وكيف تطوّر الأمر وصولًا إلى مقتل المبتعث حسين النهدي؟