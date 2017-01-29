صدمة.. أهم مخرج للطوارئ بمستشفى #الملك_فيصل في #الطائف معطل !

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

أُغلق أهم مخرج طوارئ بمستشفى الملك فيصل بالطائف، صباح اليوم، أثناء الحريق الذي اندلع بقسم الباطنية التابع للرجال وأدى إلى إخلاء أكثر من 80 حالة من القسم المتضرر والأقسام المجاورة، وكان مخرج الطوارئ مقفولاً تماماً أو معطلاً أمام فرق الإنقاذ والمواطنين الذين يريدون الخروج من المستشفى أثناء الحريق.

وكانت ” المواطن ” قد اطلعت على أهم مخرج للطوارئ والذي يقع تحت قسم الباطنية مباشرة واندلعت فيه النيران وتفاجئ الجميع أنه معطوب ولا يستطيع أحد فتحه نهائياً، الأمر الذي يعتبر كارثةً بحد ذاته؛ مما قد يتسبب في تجمع المواطنين والمقيمين عند الباب وتعرضهم لحالة اختناق إذا لم يستطيعوا فتحه.

وكان متحدث وزارة الصحة قد أعلن اليوم أن أسباب الحريق سوف تعلن بعد انتهاء التحقيقات، لافتاً إلى أن الإصابات طفيفة في معظم الحالات.