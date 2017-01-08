صندوق التنمية العقارية يبدأ تحديث بيانات المتقدمين على قوائم الانتظار

المواطن – الرياض

بدأ صندوق التنمية العقارية في تحديث بيانات المواطنين المتقدمين للصندوق على قوائم الانتظار بالإضافة لمن صدرت لهم الموافقة على القروض ولم يتقدموا للحصول على القرض.

وتأتي هذه الخطوة تمهيداً للإعلان عن دفعات جديدة من القروض للمواطنين، وفقاً لـ”الرياض”.

وأصدر الصندوق تعميماً تضمن ضرورك قيام الفروع بتحديث البيانات عن طريق البوابة الخارجية للصندوق عدا الحالات الخاصة التي يراها مدير الفرع أو المكتب تحتاج إلى مساعدة ويتم تحديث البيانات لهم من قبل موظفي الفرع بالدخول للبوابة الخارجية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تحديث دوري لقوائم الانتظار، حسب الأقدمية بالتاريخ والمتبعة في إصدار الموافقات.

و كان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد قال مؤخراً إن صندوق التنمية العقاري يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة من القروض خلال هذا الشهر ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ40 عاماً الماضية.