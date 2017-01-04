صورة لمجموعة جِمال بالصحراء تثير ذهول المغردين

المواطن – الرياض

تداول مغردون مجموعة من الصور تحوي خدعاً بصرية، لكن إحداها أثارت حيرة كبيرة بين مستخدمي هذه المواقع، بعد أن ظهرت فيها مجموعة من الإبل سوداء اللون وهي تسير في الصحراء العُمانية، في الوقت الذي تشير حقيقة الصورة إلى غير ذلك.

والتقط المصور الفوتوغرافي جورج ستينميتز هذه الصورة في عام 2005، لكنها حظيت بشعبية كبيرة بعد إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الصورة تبدو عادية للوهلة الأولى، إلا أن فيها خدعة بصرية انتبه لها البعض، وغفل عنها الكثيرون، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وللوهلة الأولى، يمكن أن نشاهد مجموعة من الإبل سوداء اللون، وهي تشق طريقها عبر الصحراء، لكن عند التدقيق في الصورة، نكتشف أن هذه الكيانات السوداء ما هي إلا ظلال الإبل التي تسير في الصحراء وليست الإبل نفسها.

وإذا قربنا الصورة أكثر، سنجد ظلالاً صغيرة بألوان مشابهة للرمال، وهذه الظلال هي الإبل، في حين أن ظلالها السوداء الضخمة تهيمن على الصورة التي التقطت قرب وادي ميتان غربي سلطنة عُمان.