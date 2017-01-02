صور.. “أصدقاء لاعبي كرة القدم” توقع اتفاقية تقديم الخدمات الطبية مع “عناية”

المواطن – الرياض

وقعت مساء اليوم الاثنين، جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اتفاقية تقديم الخدمات الطبية للاعبي كرة القدم المحتاجين مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”.

ومثّل الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية” خلال مراسم التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، ومثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس مجلس الإدارة ماجد بن أحمد عبدالله، وذلك بمقر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالرياض، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من اللاعبين السابقين ورجال الأعمال والإعلام والصحافة والمهتمين بالعمل الخيري.

وبدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الأستاذ ماجد عبدالله، أكد خلالها أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية لتبادل المنفعة، مبينًا أن الجمعية حددت خلال الفترة الماضية الشراكات التي ترى أنها ستعود بالنفع على اللاعبين، والتي دشنتها اليوم بالجانب الطبي الذي يعد أهم الخدمات التي ستقدم لهؤلاء اللاعبين، مؤكدًا أن الجمعية تستهدف العديد من الشراكات خلال العام الجديد.

وقدم شكره للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”، ولرئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن السويلم، على تعاونهم المشترك واستعدادهم لتقديم الخدمات الطبية لهؤلاء اللاعبين.

وشدد ماجد خلال كلمته على أن هؤلاء اللاعبين أسعدونا في الملاعب وقدموا الكثير للرياضة وللوطن، لذلك جاء الدور علينا لنرد لهم ذلك ونسعدهم بمساندتهم ومساندة أسرهم.

وأشار ماجد عبدالله إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تقديم الخدمات الطبية وتوعية اللاعبين وأسرهم صحيًّا لما تتمتع به الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية” من خبرات واسعة في هذا المجال، وستتولى جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم دراسة حالات اللاعبين وتحديد مدى حاجتهم للعلاج الخيري والذي سيقدم من “عناية”، مضيفًا: أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم حرصت أيضًا على إشراك اللاعبين القدامى في الفعاليات التي تقيمها جمعية عناية ودعم مشاركتهم فيها، والمساهمة في نشر وتعريف المجتمع الرياضي بالخدمات التي تقدمها جمعية عناية.

ومن جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”، الدكتور عبدالرحمن بن السويلم سعادته بتواجده في هذه المناسبة، مؤكداً أن جمعية عناية انطلقت فكرتها منذ أكثر من 10 سنوات ليس لخدمة الفقراء فقط بل لتقديم الخدمات الصحية من كشوفات طبية مبكرة لتلافي عدد من الأمراض، مبينًا أن تعاونهم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية واجب وطني وديني تجاه من خدم رياضة الوطن.

وأشار السويلم إلى أن جمعية عناية ستتولى تأمين الاحتياجات والمستلزمات الطبية (الكراسي المتحركة، الأسرة الطبية، أجهزة التنفس…) وغيرها من المستلزمات للاعبين المحتاجين.

وأضاف: سيستفيد اللاعبين من العلاج الخيري في مجمعاتنا وإتاحة الخدمة لهم في عياداتنا، وتأمين الأدوية العلاجية، وتغطية تأمين أبناء مستفيدي الجمعية حسب الإمكانات المتاحة لدينا، وزاد: سنقوم في عناية من خلال هذه الاتفاقية على تقديم البرامج الطبية وخدمات الرعاية المنزلية المتوفرة لدينا لمستفيدي الجمعية، والاستشارات الطبية للاعبين وأسرهم، وترتيب دخولهم للمستشفيات الحكومية لإجراء العمليات أو الحصول على الخدمات العلاجية.

وأكد السويلم أن هذه الاتفاقية سينتج عنها برامج موحدة بين جمعية عناية وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، أو مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اللاعبين المحتاجين وأسرهم وعلى المجتمع بشكل أكبر وأوسع.

يذكر أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (704) وذلك لخدمة لاعبي كرة القدم المحتاجين وأسرهم، من خلال عدد من البرامج التي تسهم في تحقيق الاستقرار لهم، موجهًا الدعوة لمحبي رياضة كرة القدم ورجال الأعمال لدعم أنشطة الجمعية بالمال والرأي لتنفيذ أعمالها على أكمل وجه.