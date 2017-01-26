صور.. إصابة مواطن باختناق في حريق منزل بينبع البحر

المواطن - شريف النشمي

باشر الدفاع المدني في المدينة المنورة، اليوم الخميس، حريقاً شب في غرفة داخل شقة سكنية بالدور الثاني.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد، خالد مبارك الجهني، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع تبلغ عند الساعة ١٢:٣٣ من ظهر اليوم الخميس عن نشوب حريق في منزل في حي ج ١٦ بينبع البحر.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق في غرفة داخل شقة سكنية بالدور الثاني من عمارة مكونة من دورين، وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، نتج عن الحادث تعرُّض مواطن إلى اختناق بسيط تم إعطاؤه العلاج اللازم من قبل الهلال الأحمر في الموقع.

وتابع أن تضرر من الحادث محتويات الغرفة من الأثاث وكذلك تضرر غرفتين مجاورة من آثار دخان الحريق، وبالبحث عن سبب الحادث، اتضح أن سبب الحادث يحتمل أن يكون ناتجاً عن عبث أطفال، وبعد الانتهاء من أعمال الدفاع المدني تم تسليم الموقع إلى صاحبه.