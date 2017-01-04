صور.. إل جي تقدم سماعاتها الجديدة بتقنيات مختلفة

المواطن – وكالات

أعلنت شركة “إل جي”، أمس الأربعاء، عن عدد من منتجات الصوت اللاسلكية والقابلة للارتداء.

وقالت الشركة: إنها تعتزم عرض هذه المنتجات في مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته خلال أيامٍ.

وأوضحت الشركة أن الشكيلة الجديدة ستقودها مكبرات الصوت القابلة للارتداء “تون استديو ” TONE Studio القادرة على تقديم صوت محيطي والسماعات “تون فري” TONE Free، التي تأتي مع سماعات أذن تُشحن أثناء تثبيتها في الشريط المرافق الذي يُلف حول الرقبة.

وأوضحت أن مكبر الصوت الشخصي القابل للارتداء “تون استديو” يتألف من أربعة مكبرات صوت، اثنان بالطاقة الكاملة في الأعلى.