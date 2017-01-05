صور.. البر الخيرية تدعم إنشاء مبنى بمستشفى العارضة بـ200 ألف ريالٍ

المواطن- جازان

تحت رعاية محافظ العارضة، نايف بن ناصر بن لبدة، تم اليوم الخميس بمقر المحافظة، توقيع عقد استكمال وتشطيب منبى ملحق بمستشفى العارضة العام، بتمويل من جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مبلغ (200) ألف، وتنفيذ مؤسسة الخبراني للمقاولات، ويأتي ذلك إيمانًا من الجمعية بأهمية دورها في خدمة المحافظة وأهلها خاصةً في الجانب الصحي.

ومثّل الجمعية في توقيع العقد الأمين العام للجمعية الأستاذ عطية علي دوشي، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة محمد سليمان العبدلي، والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ طالع الجابر، وتم تسلم المقاول الشيك ووعد بالبدء في تنفيذ المشروع من يوم الغد الجمعة.



وشكر محافظ العارضة الجمعية على هذه المبادرة غير المستغربة، حيث إن الجمعية شريك أساسي في تطوير المحافظة وتنمية المجتمع، وأنها ليست المبادرة الأولى لها ولن تكون الأخيرة، وشدد على سرعة إنجاز المشروع بأعلى جودة وبارك الجهود المبذولة.

وثمن مدير المستشفى علي عقيلي للجمعية هذه المبادرة، وشكر لهم هذا الدعم السخي والجهد المبارك في المحافظة على الأصعدة كافة.