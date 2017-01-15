صور الشهداء تزين قاعات مجمع وائلة عسير التعليمي

المواطن – سعيد مشهور – أبها

في لفتة وفاء للشهداء قامت ثانوية عمورية ومتوسطة صدر وائلة التابعة لتعليم منطقة عسير بتهامة مربة بتسمية قاعات لجان الاختبارات بأسماء شهداء الوطن الذين بذلوا انفسهم ودماءهم للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن في الحد الجنوبي الذي سطر ومازال يسطر جنودنا البواسل فيه اروع التضحيات.

“المواطن” التقت قائد المدرسة إبراهيم أحمد حقين الذي تحدث عن هذه البادرة فقال: هذه لفتة بسيطة إلى شهدائنا الأبطال الذين استشهدوا دفاعاً عن الدين ثم المليك والوطن ونحن ولله الحمد ننعم في أمن وأمان والفضل لله سبحانه ثم لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ثم لجنودنا البواسل من جميع القطاعات فهم أثبتوا ويثبتون بأفعالهم شجاعتهم وتضحياتهم للذود عن تراب وطننا الغالي أسأل الله أن يسدد رميهم وأن يرحم الشهداء وأن يحفظ لنا ديننا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وأن يحفظ لنا وطننا السعودية الذي كلنا وما نملك فداء له.