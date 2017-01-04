صور.. تركي الفيصل: هذا أكثر ما شدّني في الجوف

المواطن – متعب النماصي – الجوف

قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز: إنه استمتع كثيرًا خلال زيارته لمنطقة الجوف، موضحًا أن ما شده أكثر هو اكتناز المنطقة بمعالم ومواقع تاريخية وأثرية ذات قيمة عالية، ودلالة على التاريخ العريق لهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.

ولفت إلى الموقع الاستراتيجي لبحيرة دومة الجندل واستثمارها في الأنشطة التي أقيمت عليها ومنها بطولة الخليج للسباقات البحرية، معربًا عن سروره بلقاء أبناء المنطقة الذين التقاهم خلال الزيارة التي قام بها للمنطقة والوفد المرافق له.

وشملت زيارته المواقع الأثرية في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والتي ختمها في استراحة بمقهى تعاليل الواقع في المنطقة الأثرية بمدينة سكاكا.

ورافق الأمير تركي الفيصل، في الجولة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد المحسن.