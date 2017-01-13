صور.. تسرب غاز يُشعل مطعماً ويصيب اثنين بحي الخرس في الأحساء

المواطن - الأحساء

أخمد مدني الشرقية، اليوم الخميس، حريقاً اندلع في مطعم بحي الخرس في الأحساء بسبب تسرب غاز؛ ما أدى إلى تشبع الموقع به ليحدث وميض لحظي، فيما أصيب اثنان من عمال المطعم بحروق.

وقال المتحدثُ الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، إنه حدث وميض لحظي بداخل مطعم مساحته 6*7م نتيجة تسرب غاز الطهي وتشبع الموقع به، لتباشر فرق الدفاع المدني الحادث الذي نتج عنه تهشم زجاج المطعم الأمامي وتضرر أجزاء منه، وإصابة عاملين مقيمين بحروق نتيجة اللهب المفاجئ أحدهما بحروق من الدرجة الأولى في اليدين، والثاني بحروق من الدرجة الأولى في اليدين والوجه والرأس.