صور.. تكريم 26 طالبًا وطالبةً بألف ريال في جمعية عنك

المواطن – عنك

كرّمت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية الخريجين والخريجات والمتفوقين والمتفوقات لعام 1437هـ، وعددهم (26) طالبًا وطالبة بمكافات مالية وقدرها ألف ريال، إيمانًا بأن دور الجمعية دعم المسيرة العلمية ورفع مستوى الطموح لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وحث بقية زملائهم على بذل المزيد من الاجتهاد لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

وقال المتحدث الإعلامي محمد الفارس: إن هذه المكافات المالية تأتي من مبادرة الداعمين ورجال الأعمال خلف هذه الجمعية، وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وتحفيزًا لهم في مواصلة التفوق الدراسي لأبنائنا الطلاب، وتقديم مكافآت مالية لهؤلاء الطلاب والطالبات الخريجين من الجامعات والمتفوقين والمتفوقات في مراحل التعليم العام.