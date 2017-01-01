صور.. تماس كهربائي يحرق محلَّ جوّالات في ينبع

المواطن – شريف النشمي – ينبع

تسبب تماس كهربائي في حريق محل للجوالات ملاصق لمركز تجاري، بمحافظة ينبع، مساء اليوم الأحد، فيما عملت فرق الدفاع المدني على عزل منطقة الحريق والسيطرة على الحادث دون وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه عند الساعة ٢٠:٢٠ من مساء اليوم الأحد تبلّغ عن حادث حريق في مركز تجاري بمحافظة ينبع.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق في محل جوّالات ملاصق للمركز التجاري، وكثافة دخان داخل المركز التجاري، موضحًا أن الفرق عملت على عزل الحريق و محاصرته داخل المحل والسيطرة عليه بدون إصابات.

وبين أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث التماس كهربائي، مشيرًا إلى أنه تم حضور مندوب من صحة البيئة لإكمال الإجراءات النظامية.