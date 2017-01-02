صور.. حفر مكشوفة تهدّد سلامة أطفال حي الاحتفالات في البكيرية

المواطن- ماجد الفريدي- القصيم

أبدى عدد من سكان حي الاحتفالات، في البكيرية، تخوّفهم من وجود بعض الحفر العميقة الواقعة خلف المبنى الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بسبب تركها مكشوفة لسنواتٍ طويلة، ما جعلت هذه الحفر مصدر خطورة على الأطفال الذين يلهون بالقرب منها، لكونها مكشوفة دون وضع سواتر ترابية أو خرسانية تحمي أبناءهم من السقوط فيها.

وناشد الأهالي الجهات المختصّة بالمسارعة في ردمها، أو وضع مصدّات ترابية أو خرسانية، أو أيّ إجراء احترازي يحمي من السقوط فيها، لكونها تشكّل خطرًا حقيقيًا على المارة والسيارات.