صور.. “رحلة عرنوق” والاستثمار في “المريخ” بالأحساء

المواطن- عامر عسيري- الأحساء

على الرغم من انخفاض درجة الحرارة يوم أمس الأول في محافظة الأحساء، إلّا أن ذلك لم يمنع ضحكات الجمهور من التعالي بأرض الحضارات بجبل القارة بالأحساء في أول عرض مسرحي على مسرحٍ مكشوف، وأتت بعنوان “رحلة عرنوق” التي قدمتها فرقة أرين المسرحية.





أتت حبكة “رحلة عرنوق” في إطارٍ كوميدي اجتماعي هادف، حيث ناقشت قضايا اجتماعية هامة.

وعن سيناريو المسرحية، أوضح المخرج والفنان جميل الشايب أن “رحلة عرنوق” عبارة عن سيناريو اجتماعي كوميدي هادف، وتدور أحداثه حول مشاكل رئيسية نصادفها في واقعنا الاجتماعي غُلِّفت بإطارٍ كوميدي.

فيما أضاف أن المسرحية جمعت في محتواها بين خفة الظل والسخرية والخيال العلمي لشباب يحلم في الاستثمار على كوكب المريخ بعد أن أصبحت المعيشة فيه ممكنة سنة ٢٠٩٠م.



وعن تجربة المشاركة في مسرح أرض الحضارات، عبّر أبطال المسرحية عن سعادتهم وتجربتهم المختلفة في اعتلاء مسرح أرض الحضارات، حيث أوضحوا أن جمهور الأحساء يتمتع بذوقٍ مسرحي رفيع جدًا يستطيع من خلاله فهم واحترام ثقافة المسرح والهدف منه.



تجدر الإشارة إلى أن المسرحية قدّمتها فرقة أرين المسرحية، وهي من تأليف: نهار الضويحي، وتمثيل: جميل الشايب، وسلطان المقبالي، ونعيم البطاط، وأحمد العبيد، ومهدي الناصر، وحيدر الدوخي، وإبراهيم العضب، ومحمد الجاسم، أمّا إدارة المسرحية: مرتضى الشايب، والإضاءة: محمد المريحل، والصوت: حسن المريحل، والديكور: حسن الحرز، ومن إخراج: جميل الشايب.