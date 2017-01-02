صور.. زيارة ميدانية للمواطنين إلى مركز 940 بأمانة الرياض

المواطن – الرياض

نظّمت لجنة العلاقات العامة بالمجلس البلدي لمدينة الرياض، يوم الثلاثاء، زيارةً لإدارة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض ومركز طوارئ 940، بمشاركة أعضاء المجلس ونخبة من المواطنين الذين يمثّلون مُختلف الدوائر البلدية لمدينة الرياض.

وضمّ الوفد الزائر خالد العريدي عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وناصر العسعوس، وممثّلين عن أمانة المجلس، ونخبة من المواطنين والإعلاميين، وهم: الدكتور عبد الله الطلحة، والدكتور عبد العزيز آل داوود، وفايز السبيعي، ومشعل العصيمي، وفهد الحربي، وحميدي العنزي، وفهد الشومر، وسليمان السنيدي، وعبد الله التويجري، وكان المهندس عبد الله الشريف مدير إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة في مقدمة مستقبلي وفد المواطنين في صالة الاستقبال الرسمية بالإدارة.

وفي بداية الزيارة، اطّلع الوفد على مركز التحكّم في إدارة التشغيل والصيانة، وآلية متابعة أعمال الرقابة والتشغيل للأنفاق والإنارة والسيول، وشاهد الجميع عرضًا حول معدة فحص وتقييم الطرق التي ترصد مجموعة من المخالفات في شوارع الرياض، مثل: مشكلات سفلتة الطرق، والحفريات، واللوحات الإرشادية، وغيرها، ومن ثمّ ترفع تقاريرها للإدارة المختصة لمعالجتها.

ثم زار الوفد مركز 940، وكان في استقبالهم مدير المركز عبد الرحمن السنيد، وشاهد الحاضرون عروضًا مرئية حول المركز، وآلية العمل، وطريقة تقييد الشكاوى، وتصنيفاتها المختلفة (خطير، وهام، وعاجل).

كما اطّلع وفد المواطنين على صالة استقبال الشكاوى والمقترحات من المواطنين، وكيفية العمل بها، وآلية الرد على المكالمات، والأسئلة الواردة عبر موقع “تويتر”، ثم توجّه الجميع لصالة الاجتماعات الكبرى بالإدارة، حيث عُقد لقاء مفتوح مع مدير إدارة التشغيل والصيانة والمسؤولين بالمركز، وطرح فيه المواطنون مقترحاتهم وشكاواهم لتطوير أعمال إدارة التشغيل والصيانة، ومركز 940 على وجه الخصوص.

فيما ثمّن عدد من المواطنين دعوة المجلس البلدي لهذه الزيارة، موجّهين الشكر للمجلس على هذه المبادرة، ولإدارة التشغيل والصيانة على حسن الاستقبال والتنظيم.

وفي نهاية اللقاء، شكر خالد العريدي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي إدارة التشغيل والصيانة على حسن الاستقبال، وأثنى على تفاعل المواطنين المشاركين بالزيارة، وما قدّموه من مقترحات وملاحظات ساهمت في إثراء المناقشات.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تحقيق هدف المجلس المتمثّل في “تفعيل دور المواطن في تحسين الخدمات البلدية”، مشيرًا إلى اعتزام اللجنة تنظيم عدد من الزيارات خلال الفترة القادمة لتحقيق هذا الهدف، وغيرها من الوسائل التي تساهم في تفعيل الدور الرقابي للمواطن، من خلال الاطّلاع المباشر على آلية العمل بإدارات الأمانة المختلفة، وسبل التواصل معها، وصولًا إلى التفاعل الإيجابي المنشود من المواطنين.