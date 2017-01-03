صور.. سجن رفحاء يكرم 16 سجينًا متميزًا

صور.. سجن رفحاء يكرم 16 سجينًا متميزًا

2017/01/03
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
1935
0
طباعة
IMG_8746

المواطن – رفحاء

كرّم سجن محافظة رفحاء ممثلًا بقسم التوجيه الفكري والمعنوي، السجناء المتميزين وعددهم (١٦) سجينًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ممثلة بالأستاذ عبدالله بن فرحان الشمري والتي قامت بالتكفل بالهدايا المقدمة للسجناء، وذلك نظير تميزهم وحفظهم للقرآن الكريم.

ويأتي هذا بمناسبة انطلاق أسبوع النزيل الخليجي الموحد، تحت عنوان (معًا لتحقيق الإصلاح)، فيما كرّم السجناء نيابة عن الجمعية مدير إدارة سجن محافظة رفحاء، الرائد بندر بن مناحي الربع، وبحضور مدير قسم التوجيه الفكري والمعنوي بالسجن رئيس رقباء راضي بن هندي العنزي.

بالصور .. بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد سجن رفحاء يكرم السجناء المتميزين

بالصور .. بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد سجن رفحاء يكرم السجناء المتميزين

 


قد يعجبك ايضاً

صور لفرضية حريق بقسم التنويم بمستشفى المانع

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية   نفذّت الإدارة العامة للدفاع