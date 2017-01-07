صور لابتكار طلاب جامعة الإمام الفيصل .. منازل لا تتجاوز 300 ألف ريال

المواطن -عامر عسيري-الدمام

المواطن – الدمام

قدّم طلاب السنة الثانية بكلية العمارة والتخطيط، بجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل، بالدمام، تجربةً تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

واقترح (175) طالبًا عدة نماذج للمنازل الاقتصادية (Narrow houses)، حيث أوضح عميد كلية العمارة والتخطيط الأستاذ الدكتور “عبد السلام السديري” أنه قام مجموعة من طلاب السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط بتقديم عدة نماذج مقترحة للمنازل قليلة التكلفة في مساحات ضيقة في المخطّطات المكتظة القائمة في موقعٍ افتراضي بمحافظة الخبر، وهي مخصّصة للأسرة السعودية التي لا تتجاوز 5 أفراد، حيث تميّزت بالخصوصية، وتوفير جميع الخدمات من خلال استغلال جميع الفراغات وشغلها بوظيفةٍ خاصة، بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي لمساحةٍ لا تتجاوز 100 متر مربع، لمنزلٍ اقتصادي مكوّن من طابقين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية من توفير أماكن مفتوحة، وتهوية طبيعية، وكذلك إضافة الأسطح الخضراء، فهي مجموعة مقترحات قُدّمت من طلاب السنة الثانية، لكي تؤهّل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والابتكار.

كما أضاف السديري أنه في حالة تم زيادة قطعة الأرض مترين، أي تصالحت مساحة قطعة الأرض ١٧٠ متر مربع، فلا شك أنها ستضيف الكثير من المرونة في الفراغات الداخلية والمفتوحة، وبالتالي زيادة قيمة المقترح من الناحية الإنسانية مقابل زيادة بسيطة في التكلفة التي ستكون في متناول الجميع.

فيما ذكر الدكتور “بدران الزنيفير” المشرف على السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط قائلًا: “إن منحة الصندوق العقاري التي تقدّمها الدولة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذه التجربة التي قدّمها الطلاب، يستطيع المستفيد من القرض العقاري بناء وحدة سكنية لا تتجاوز 100 متر مربع في مخطّطات قائمة دون البحث عن أراضٍ في مواقعٍ بعيدة عن وسط البلد، وبمبلغ تكلفة متوقعة لا يتجاوز الـ 300 ألف ريال، شاملًا سعر البناء والأرض، كذلك إذ افترضنا أن قيمة المتر للأرض 1000 ريال”.

أمّا عن مزايا المنازل الاقتصادية، نوّه الزنيفير إلى أن إدارة الكلية حرصت على التنوّع في المشاريع المطروحة للطلاب، وعلى قضية استثمار الأبعاد، وكيفية التعامل مع الفراغ الداخلي بطريقة عدم عكس طبيعة المكان لتوفير الإضاءة الطبيعية في مساحات ضيقة، فأصبح هناك ذلك التحدّي بين الطلاب في كيفية التصميم في مساحات محدودة وضيقة للحد من استهلاك الطاقة، وليوفر الطالب من خلالها تهوية وحركة وإضاءة طبيعية من خلال تجربة الطلاب، مشيرًا إلى أن المنازل الاقتصادية قليلة التكلفة، وتتكوّن من طابقين تشتمل على غرفتين نوم، ومجلس، وغرفة طعام ، وغرفة نوم أساسية، وكذلك جراج، وشرفة خارجية، بالإضافة إلى غرفة سائق.

وقال بدران إن هذه المنازل منتشرة في أغلب الدول الأوروبية، وكذلك اليابان التي سبقتنا في مثل هذه التجارب، ولكن هي طرح جديد هنا، وتشكّل تحديًا لتأهيل الشباب في كيفية التعامل مع مثل هذه المشاريع مستقبلًا.

من جانبه، أكد المهندس “طفيل اليوسف” عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط ومدير العلاقات العامة بالجامعة إن مثل هذه المشاريع المقترحة تعتبر مثالًا رائعًا على المشاريع التنموية الحديثة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وذات أبعاد اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، كما أن هذه المقترحات التصميمية التي حرصت عليها إدارة الكلية والجامعة كذلك كونها من منطلق رسالة الجامعة التي تسعى إلى تقديم خدمات معرفية، وبحثية، ومهنية إبداعية بشراكةٍ مجتمعية فاعلة.