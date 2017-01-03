صور لفرضية حريق بقسم التنويم بمستشفى المانع

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

نفذّت الإدارة العامة للدفاع المدني بالدمام، اليوم الثلاثاء، خطة فرضية في مستشفى المانع بالدمام.

وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري لـ”المواطن”، عن أن الفرضية عبارة عن حريق في قسم التنويم (جراحة النساء) بالدور الرابع بمستشفى المانع بمدينة الدمام.

وأضاف: “انحصر الحريق في توصيلة كهربائية وستارة قماشية، تم إخماد الحريق وإخلاء المرضى والعاملين الذين بلغ عددهم 26، إضافة لنقل إصابتين بالاختناق إلى قطاع حريق مستقل.

وتابع أن بعد انتهاء الخطة تم الاجتماع مع إدارة المستشفى ومسؤولي السلامة والصيانة لمناقشة الدروس المستفادة وتحديد الإيجابيات والسلبيات.