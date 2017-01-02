صور.. مدني جدة يشارك في أسبوع السلامة بمعرضٍ توعوي

صور.. مدني جدة يشارك في أسبوع السلامة بمعرضٍ توعوي

2017/01/02
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن – عبدالله النخالي – جدة
شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة في فعاليات برنامج أسبوع السلامة التوعوي الخامس المقام بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، حيث قامت شعبة العلاقات والإعلام بتجهيز معرض توعويّ يُعرض من خلاله المخاطر بالمنشآت الصحية والمنزلية، وغرس ثقافة السلامة، وإيجاد بيئة آمنة لدى زوّار المعرض.

وتأتي المشاركة بتوجيهٍ من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، وبإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، العقيد طلال بن إبراهيم بديوي.

وفي ختام الفعالية تسلم العقيد أحمد بن ناصر الغامدي درع تكريم الإدارة نيابة عن مدير مدني جدة. مدني جدة يشارك في أسبوع السلامة بمعرض توعوي مدني جدة يشارك في أسبوع السلامة بمعرض توعوي مدني جدة يشارك في أسبوع السلامة بمعرض توعوي مدني جدة يشارك في أسبوع السلامة بمعرض توعوي


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