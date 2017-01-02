صور.. مشاركات في منتجون الرابع يسردن لـ”المواطن” قصتهن

المواطن – محمد الرحيمي

جالت عدسة “المواطن”، في معرض “منتجون الرابع”، حيث التقت بالمشاركة زانا الشهري والتي تختص بالهدايا التراثية كالسيوف والخناجر والدلال وغيرها من التراثيات، إذ تقوم بجمعها وشرائها، وخوفًا من تلافها وتغير لونها قمات بتزيينها وتنظيفها ووضعها في براويز زجاجية.

وأشارت الشهري إلى أنها تقوم بإضافات تزيينها بشكل آخر، مقدمة شكرها للقائمين على معرض “منتجون” لإعطائها الفرصة بالمشاركة.

وأكدت الفنانة التشكيلة بثينة المقبل، أن لديها 3 سنوات تزاول نشاطها بالرسم التشكيلي باستخدامها لألوان الإكريليك بعدة أساليب والإضافة على الصورة، مبينة أن المشاركة في معرض منتجون لإبراز أعمالها، وقدمت شكرها للقائمين عليه.

وعن عدم مشاركتها في ملتقى ألوان السعودية الذي يهتم بالفنون والمصورين، أكدت أن الرسوم كانت مبالغًا فيها مما منعها من المشاركة.

وزارت “المواطن” المشاركة أماني الرويعي وابنت أختها مرام الماضي اللتين تقومان بتنظيم وتنسيق الحفلات بتصميمهما، سوا حفلات تخرج أو استقبال وغيره وأكدت أن لهما 5 أشهر تزاولان عملهما، حيث كانت بداية الفكرة هواية وكانت تعمل بالتنسيق والتصميم في محيط عائلاتها ومناسباتهم، مما دفعها للعمل خارج نطاق الأسرة ودعمها لهم.

وفي جولتها لمعرض منتجون زارت “المواطن” المشاركة غيداء العواد ونهال العواد اللتين تقومان بتنسيق جلسات وطاولات التقديم بالحفلات من تصميم واختيار

منهما وبينتا أن العمل كان قبل 5 أشهر.

وأوضحتا أن الدافع كان لتنسيق سابق في عائلاتهما، وأكدت غيداء العواد أنها المشاركة الأولى لهما في معرض منتجون وأن الهدف مستقبلاً افتتاح محل تجاريّ يختص بعملهما.