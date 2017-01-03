صور.. مكافحة مخدرات رجال ألمع في مهرجان العسل التاسع برعاية “المواطن”

المواطن – حسن عسيري

شاركت إدارة مكافحة المخدرات برجال ألمع في مهرجان العسل التاسع برعاية “المواطن“، في معرض توعويّ عن أضرار المخدرات.

وعرض رئيس الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات، محمد عيسى آل مغثم، مقاطع وثائقية عن المخدرات، وقدّم لزوّار المعرض العينات الحية.

وذكر لزوار المعرض أضرار المخدرات وطرق الوقاية منها، مدللًا على قوله بصور توضح مآسي المخدرات وأخطارها على العقل والجسد.

كما تم توزيع ملصقات ومطويات وأشرطة توعوية وسيديهات على زوّار المعرض، للاستفادة منها كوسائل مساعدة في توعية الشباب من خطر المخدرات، وكيفية التعامل معهم وسبل علاجهم والأماكن التي يمكن علاجهم فيها.

وحظي المعرض على إقبال كبير من زوّار المهرجان.