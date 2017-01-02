صور.. مهرجان تاجر المستقبل يُعد الطالب للعمل التجاري

المواطن- عبد الله النخالي- جدة

دشّنت مدرسة محمد بن القاسم المتوسطة، بجدة، مهرجان تاجر المستقبل ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية في المدرسة.

وذكر رائد النشاط سامي الحسني أن البرنامج يهدف إلى ممارسة الطالب للعمل التجاري، وغرس حب التجارة الحرة، ومزاولة البيع والشراء، وإكساب الطالب خبرة في مجال رغبته ويريد مزاولته عندما يكبر، وذلك بتجهيز أكشاك خاصة بعدة أسماء لكل من يريد عرض منتجاته ليبيعها في ساحة المدرسة خلال مدة المهرجان.

ومن جهته، قال مدير المدرسة عبد الله باقازي: “تهتم المدرسة بهذا المهرجان لأنه يُعِد الطالب لمستقبلٍ واعد، ويكسبه خبرات عملية، ويبني شخصيته بناءً سليمًا لإكسابه مهارات عملية في المجال المحبب له في صغره”.