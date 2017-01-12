صور.. هكذا احتفل الأطفال المعاقون في عسير بنهاية الفصل الدراسي

المواطن - سعيد أل هطلاء - عسير

احتفل مركز جمعية الأطفال المعاقين بعسير، صباح اليوم الخميس، بمناسبة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1438هـ والذي أقيم بقاعة الأمير فيصل بن خالد في مقر المركز.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية بمشاركة مجموعة أنغام الطفولة التي قدمت عروضاً مسرحية للأطفال المعاقين ومسابقات تعليمية وفنوناً تشكيلية من أعمال الأطفال المعاقين.

وفي ختام الحفل كرمت مديرة القسم التعليمي الأطفال وسلمتهم الشهادات الدراسية وقدمت لهم الهدايا بهذه المناسبة.

ومن جهته، بارك مدير مركز الجمعية بعسير المكلف، عبدالله المحسني للأطفال المعاقين بالمركز، قائلاً: هذا التكريم أقل ما يقدم لأطفال المركز على جهودهم وتفوقهم الدراسي، ويعد أيضاً بمثابة التحفيز والدعم المعنوي الذي يزيد عزيمتهم واجتهادهم وتنمية لمواهبهم الإبداعية في بقية الفصول والمراحل التعليمية القادمة”.

وشكر المحسني القسم التعليمي على ما قدموه للرقي بالمستوى التعليمي والتربوي للأطفال المعاقين بالمركز.