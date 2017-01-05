صور.. وفد وزاري يزور مدارس الأندلس الأهلية بالطائف

المواطن – الطائف

زار وفد إشرافي من وزارة التعليم مدارس الأندلس الأهلية بمحافظة الطائف يوم أمس.

واطلع الوفد الذي يرأسه مشرف عام التعليم الأهلي بوكالة الوزارة للتعليم الأهلي، علي الرشيد، على عدد من الآليات والخطط التي تنفذها المدارس في تنظيم وتنفيذ الأعمال التدريسية والأنشطة المنهجية واللامنهجية.

وقدّم مدير عام مدارس الأندلس، حسين الحمياني عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعتها، كما تجول أعضاء الوفد واطلعوا على مرافق وقاعات التدريس بالمدارس.

وضم الوفد مدير المدارس الأهلية بمكتب التعليم الأهلي بتعليم المنطقة الشرقية يوسف الصفيان، ومساعد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم جدة مسلم السفياني، ومدير المدارس الأهلية بمكتب التعليم الأهلي بالطائف محمد سيحان القريني.

وحضر الزيارة قائد مدرسة الأندلس المتوسطة والثانوية محمد حسن الزهراني، وقائد مدرسة الأندلس الابتدائية عبدالعزيز الثبيتي، ومشرفو التعليم بالمدرسة.