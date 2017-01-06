صور.. وكيل إمارة عسير يتفقد مقر لجان الإمارة ويتابع عملها

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

تفقد وكيل إمارة منطقة عسير، سليمان بن محمد الجريش، يرافقه عدد من المسؤولين في الإمارة، يوم أمس، مقارًا للجان التابعة لإمارة منطقة عسير بالمجمع الحكومي، للوقوف على أدائها في ما تقدمه من خدمات.

وتجول الجريش في المركز والمبنى، واستمع من رئيس مركز اللجان سعيد آل نعمة إلى شرح مفصل عن دور كل لجنة والدور الذي تقوم به، ثم انتقل بعد ذلك إلى مركز التنسيق التنموي، وكان في استقباله رئيس اللجنة الاقتصادية عبدالرحمن المفرح، ورئيس فريق التنسيق التنموي، حسن بن سلطان الشهري، وعدد من أعضاء الفريق ورئيس لجنة تراحم سعد بن ذعار.

وقدّم له شرحًا عن المركز والخدمات التي يقدمها، ثم قدّم عرضًا عن فريق التنسيق التنموي ومهماته وأعماله التحضيرية، التي أنجزها وتطلعاته المستقبلية، تلى ذلك تقديم عرضٍ لمعهد الإدارة عن الاستشارة التي سبق أن طلبتها الإمارة من المعهد، لإعداد رؤية شاملة للمنطقة تنطلق من رؤية المملكة ٢٠٣٠، تساعد على رسم خارطة طريق للاستفادة القصوى من الميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة في الميادين الاقتصادية والسياحية كافة.

وعقب ذلك كرّم وكيل إمارة منطقة عسير الجهات والعاملين ممن أسهموا في تهيئة المركز ودعمه.

وأكمل جولته بزيارة مقر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، وكذلك مقر مجلس الاستثمار ومقر لجنة إصلاح ذات البين.

وفي نهاية جولته، شدد وكيل إمارة عسير على أهمية هذه اللجان والأدوار التي تقوم بها، والتي تعتبر مساندة لأعمال الإمارة ومكملة لدور الأجهزة الحكومية الأخرى في المنطقة.